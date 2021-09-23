Общество

Псковичка стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков

Второклассница Псковского гуманитарного лицея стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков «Эколята - друзья и защитники природы». Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Наталии Соколовой

«С удовольствием вручила Вике Бариновой, умничке из 2 "Г" класса Гуманитарного лицея, диплом победителя Всероссийского конкурса экологических рисунков "Эколята - друзья и защитники природы"», - написала Наталия Соколова.

Отметим, Виктория Баринова стала единственный победителем конкурса среди участников из Псковской области.

«Спасибо родителям Вики за поддержку талантливого ребенка, ведь, как известно, "успех ребенка зависит от родителей"», - добавила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.