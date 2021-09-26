Общество

Зарплаты некоторых бюджетников вырастут с 1 октября

Зарплаты работников некоторых предприятий бюджетной сферы вырастут с 1 октября. Речь идет о тех категориях работников, кто не вошел в майские указы президента (им оклады индексируют с 1 января). Об этом сообщает «Российская газета».

Так, прибавку к зарплате получат, например, работники учреждений социальной сферы, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий и других организаций.

В среднем доход бюджетников вырастет на 4%. Размер индексации может различаться, поскольку его регионы определяют самостоятельно. Индексация зарплат бюджетников проводится ежегодно.