Общество

Власти Великих Лук поздравили воспитателей с профессиональным праздником

Власти Великих Лук поздравили педагогов, работников детских садов и ветеранов дошкольного образования с Днем воспитателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«Ваша профессия – сложная и ответственная. Дошкольное образование – это первая ступень в системе обучения маленького человека. Во многом именно от вашего профессионализма, неравнодушия и внимания к каждому ребёнку зависят успехи детей в учебе и творчестве, их физическое и нравственное развитие, восприятие окружающего мира, - говорится в поздравлении главы Великих Лук Николая Козловского и главы администрации города Андрея Беляева. - Вы вкладываете в своих воспитанников знания, силы и душу, заботитесь о комфорте и благополучии детей. Делаете все, чтобы детство маленьких великолучан было счастливым, чтобы они выросли трудолюбивыми, самостоятельными и гармонично развитыми личностями. Ваш творческий и ответственный подход к делу, умение трудиться с полной самоотдачей и профессиональное мастерство достойны признания и слов искренней благодарности».

Также отмечается, что руководство Великих Лук уделяет повышенное внимание развитию системы образования города. В этом году были введены в эксплуатацию три новых современных детских сада в разных районах города. Все они оснащены новейшим оборудованием и техникой, удобной мебелью, в них предусмотрены все условия для комфортного пребывания детей и работы сотрудников. «Городская власть продолжит работать в этом направлении с целью дальнейшего развития и модернизации системы дошкольного образования», - добавили Николай Козловский и Андрей Беляев.

«Сердечно благодарим вас за добросовестный труд и верность избранному делу! От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего повышения профессионального мастерства! Пусть работа приносит радость, а в семьях царит взаимопонимание и любовь! Счастья вам, добра и мира! С праздником!» - говорится в обращении.