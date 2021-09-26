Общество

Пустошкинский педагог отправится на Всероссийский форум классных руководителей

Педагог из Пустошкинского центра образования отправится на первый Всероссийский форум классных руководителей. Об этом сообщает районная газета «Вперед».

Руководитель 9 «А» класса Пустошкинского центра образования Таисия Череухо отметила, что конкурсный отбор на форум, который она прошла, был очень серьезным.

Фото из личного архива Таисии Череухо

Всего на участие в мероприятии поступило более 21 тысячи заявок, и жюри отобрало 1000 классных руководителей, которые смогут принять очное участие в форуме.

Добавим, форум пройдет в Москве 9 и 10 октября. Такое масштабное мероприятие для классных руководителей на федеральном уровне проводится впервые, оно позволит комплексно проанализировать самые актуальные темы для педагогического сообщества, получить экспертные мнения и обогатить профессиональный опыт каждого участника.