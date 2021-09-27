Общество

«Урок мужества» провели для студентов псковские росгвардейцы

«Урок мужества» провели псковские росгвардейцы для студентов политехнического колледжа в библиотеке в Любятово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Студенты узнали о ратном пути Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, которому сегодня исполнилось 73 года.

Анатолий Романов в 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе, а 6 октября этого же года служебный автомобиль, в котором он находился, подорвали боевики на площади Минутка в городе Грозном. Мужчина получил тяжелые ранение и долгое время находился на лечении.

С 2009 года его лечение продолжается в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

Указом президента России от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Романову присвоено звание Героя Российской Федерации. Ему также присвоено очередное воинское звание генерал-полковника.