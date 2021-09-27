Псковские школьники участвуют в акции «Сдай макулатуру — накорми бездомных животных». ВИДЕО

Псковские школьники участвуют в акции «Сдай макулатуру — накорми бездомных животных», организатором которой выступает руководитель Псковского отделения Российского экологического движения, член экспертного совета РЭД Сергей Елизаров.

«Сегодня мы посетили седьмую коррекционную школу, и очень приятно, что и педагоги, и дети сделали целое мероприятие под эту акцию. Они рассказали, зачем они это делают, что нужно делать, чтобы не вредить окружающей среде и, конечно, сдали макулатуру. В этой акции мы делаем упор именно на детей и подростков. Об этом мы написали в нашей группе ВКонтакте "Экомышление". Те, кто расскажет, какой вклад они вносят в улучшение экологии, получат в подарок экосумки и термостаканы от наших партнеров», - подвел итоги выезда Сергей Елизаров.