Общество

У российских пенсионеров и правоохранителей вырастут доходы

Российские власти продолжат повышать пенсии россиян в 2022 и 2023-2024 годах, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в режиме видеоконференции.

«Средства на такие индексации заложены в бюджет. Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других», — сказал глава государства, передает РИА Новости.

На прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, а социальные — на 7,7%. Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477, а в 2024-м — 20 469 рубля.