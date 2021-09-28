Общество

В Псковской области названа отрасль с наибольшей задолженностью по зарплате

В Псковской области по состоянию на 1 сентября 2021 года просроченная задолженность по заработной плате составила 3 млн 095 тыс. рублей, что на 781 тысячу рублей или на 33,8% больше, чем на 1 августа 2021 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Вся сумма просроченной задолженности по зарплате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата по состоянию на 1 сентября 2021 года, составила 117 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность составила 26 453 рубля.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (79,1%) сложилась в организациях вида экономической деятельности «Транспорт».