Общество

Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши

Проект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши не одобрили в правительстве России. Об этом сообщает РИА Новости.

В правительственном отзыве указано, что в законопроекте нет определения предмета роскоши, а отсутствие критериев для отнесения объектов имущества к таковым и порядка подтверждения права собственности «приведет к сложностям в правоприменительной практике».

Законопроектом депутата от КПРФ Валерия Рашкина предлагается установить обязанность должностных лиц предоставлять сведения «по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, в том числе изготовленного с использованием драгоценных металлов и драгоценных камней, произведения искусства, антиквариата», если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход. Сейчас в перечень подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты. При этом инициативой предлагается сократить с трех до двух лет период, за который исчисляется совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга), учитываемый при осуществлении контроля за их расходами.

В правительстве также указывают, что автор инициативы не обосновал необходимость сокращения с трех лет до двух периода, в рамках которого исчисляется совокупный доход должностного лица.