Общество

Псковский инфекционист рассказала об интересных случаях из своей врачебной практики

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала об интересных клинических случаях из своей врачебной практики. Пост она разместила в своем инстаграм-аккаунте.

«Двое пациентов пришли на контрольные осмотры после лечения в ПОИБ и реанимационного этапа. Пациент 70 лет, в феврале 2021 перенес коронавирусную инфекцию тяжелого течения, КТ- 70%. По данным контрольного КТ грудной клетки - норма. Полный регресс ранее выявленных изменений и клинических проявлений, - написала Анастасия Повторейко. - Пациентка 47 лет в июне перенесла тяжелый COVID-19. На фоне терапии была отчетливая динамика, приступила к труду. Но впервые установлена бронхиальная астма. При детальном сборе анамнеза выяснилось, что бронхообструктивный синдром был и ранее, на фоне профессиональных аллергенов. После перенесенной коронавирусной инфекции клиника развернулась. Начата базисная терапия».

Еще одна ее пациентка 2 года назад перенесла микоплазменную пневмонию. «После чего дебютировала аспириновая триада. Сейчас потерян контроль, коллегиально принято решение о назначении биологической терапии, - продолжила Анастасия Повторейко. - Очень интересный и в то же время сложный клинический случай. Пациентка страдает с детства бронхоэктатической болезнью. Летом развилось легочное кровотечение. В настоящее время проводится дифференцировка с туберкулезом, микобактериозом, бронхиолитом. Для уточнения диагноза необходимо комплексное обследование, в том числе консультация в референсном центре».



По словам врача, каждый случай требует индивидуального подхода и терапии. Иногда для проведения приема достаточно 15-20 минут, а, бывает, что в 40-50 минут не уложиться.