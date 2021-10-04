Псковский инфекционист рассказала об интересных случаях из своей врачебной практики

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала об интересных клинических случаях из своей врачебной практики. Пост она разместила в своем инстаграм-аккаунте.
«Двое пациентов пришли на контрольные осмотры после лечения в ПОИБ и реанимационного этапа. Пациент 70 лет, в феврале 2021 перенес коронавирусную инфекцию тяжелого течения, КТ- 70%. По данным контрольного КТ грудной клетки - норма. Полный регресс ранее выявленных изменений и клинических проявлений, - написала Анастасия Повторейко. - Пациентка 47 лет в июне перенесла тяжелый COVID-19. На фоне терапии была отчетливая динамика, приступила к труду. Но впервые установлена бронхиальная астма. При детальном сборе анамнеза выяснилось, что бронхообструктивный синдром был и ранее, на фоне профессиональных аллергенов. После перенесенной коронавирусной инфекции клиника развернулась. Начата базисная терапия».
Еще одна ее пациентка 2 года назад перенесла микоплазменную пневмонию. «После чего дебютировала аспириновая триада. Сейчас потерян контроль, коллегиально принято решение о назначении биологической терапии, - продолжила Анастасия Повторейко. - Очень интересный и в то же время сложный клинический случай. Пациентка страдает с детства бронхоэктатической болезнью. Летом развилось легочное кровотечение. В настоящее время проводится дифференцировка с туберкулезом, микобактериозом, бронхиолитом. Для уточнения диагноза необходимо комплексное обследование, в том числе консультация в референсном центре».
По словам врача, каждый случай требует индивидуального подхода и терапии. Иногда для проведения приема достаточно 15-20 минут, а, бывает, что в 40-50 минут не уложиться.