Николай Красиков выведет работу перинатального центра на новый уровень - облздрав

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко уверена в том, что исполняющий обязанности главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков выведет работу медучреждения на профессиональный уровень. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Николай Красиков. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
Николай Красиков родился в Туле, окончил мединститут. Работал фельдшером и врачом-интерном, окончил интернатуру и ординатуру. Долгое время работал врачом акушером-гинекологом в медучреждениях Москвы, затем стал начальником управления организации ОМС, ТФОМС Московской области, заместителем директора ТФОМС.