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Николай Красиков выведет работу перинатального центра на новый уровень - облздрав

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко уверена в том, что исполняющий обязанности главного врача Псковского перинатального центра Николай Красиков выведет работу медучреждения на профессиональный уровень. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Николай Красиков. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

«Сегодня Николая Валерьевича уже представили коллективу, - отметила Марина Гаращенко. – Это прекрасный специалист, по образованию – врач акушер-гинеколог, повышал квалификацию по направлению "Управление в сфере здравоохранения" в РАНХиГС. Мы его пригласили из Московской области, где он был заместителем главного врача в ООО "Хавен". Николай Красиков – хороший врач, который имеет опыт работы и как управленец. Уверена, что он выведет работу перинатального центра на новый качественный и профессиональный уровень».

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Николай Красиков родился в Туле, окончил мединститут. Работал фельдшером и врачом-интерном, окончил интернатуру и ординатуру. Долгое время работал врачом акушером-гинекологом в медучреждениях Москвы, затем стал начальником управления организации ОМС, ТФОМС Московской области, заместителем директора ТФОМС.