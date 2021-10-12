Общество

Не курить в постели рекомендуют псковичам в МЧС

Соблюдать правила пожарной безопасности в квартирах призывают псковичей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении МЧС, одной из самых распространенных причин возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Среди прочих причин возгорания - беспечность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, а также искры от костра, разожженного вблизи строения.

Сотрудники МЧС предупреждают: к пожару может привести не только курение в постели. Также нельзя курить, сидя в кресле или на диване, из-за опасности уснуть.

«Окурки, брошенные с балконов или окон, также могут привести к возгоранию, попав на балконы или лоджии нижних этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Кроме того, окурок может попасть в квартиру соседей через открытую форточку», - заметили в МЧС.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнем главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендует:

не оставлять открытый огонь (горящие свечи, отопительные очаги) без присмотра;

устанавливать свечи на несгораемом основании;

держать горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся материалов;

не курить лежа в кровати, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. можно не заметить небольшие тлеющие частицы;

установить дома автономный пожарный извещатель и регулярно проверять его работу, нажимая на кнопку для тестирования.

«Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина — это халатность и беспечность в обращении с огнем. Каждый жилец квартиры должен выполнять правила пожарной безопасности, только тогда можно будет предотвратить беду», - подчеркнули в ведомстве.