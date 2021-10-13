Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый язык с нуля
Узловой город ЛОНГРИД
ТОП-11 детских секций в Пскове
рейдерский захват
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Время платить по счетам
обновленная ипотека
«Вечевой орден» первый во всём
псков лучший кофе
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стоять на месте Если вы потерялись
Грибная лихорадка Безопасно
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 13.10.2021 16:4322 QR-код: кому из псковичей точно нужен и как его получить 15.10.2021 14:250 Новый пригородный поезд свяжет Новгородскую и Псковскую области 15.10.2021 14:190 «Подстрочник»: Как сохранить благополучие детей и подростков? ВИДЕО 15.10.2021 14:170 На твоей стороне: билайн обновил свой бренд 15.10.2021 14:032 Наталия Соколова: Сегодня дети не склонны к критическому восприятию действительности 15.10.2021 13:530 Жителей Псковской области предупредили о визите гостя в синем шарфе 
 
 
 
Самое популярное 10.10.2021 19:019 Молодой человек упал с моста Александра Невского в Пскове 08.10.2021 16:0148 Определен список мест в Псковской области, куда не пустят непривитых 14.10.2021 19:236 Голый пациент наркодиспансера с трубой разбил окна и автомобиль в Пскове 13.10.2021 13:217 В Пскове женщине забыли сообщить о смерти отца в больнице 10.10.2021 17:336 Девочка спрыгнула с Ольгинского моста в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Маткапитал получили восемь отцов в Псковской области

15.10.2021 13:37|ПсковКомментариев: 0

Сертификаты на материнский капитал получили восемь отцов в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Размер выплат в этом году составляет 483 881 рубль на первого ребенка и 639 431 рубль на второго ребенка, если на первого материнский капитал не оформлялся. Если семья уже получала сертификат на первенца, то при появлении второго дополнительно выплачивается 155 550 рублей.

Получить сертификат может отец, имеющий российское гражданство, если он является единственным усыновителем, второго, третьего или последующего ребенка по решению суда, вступившему в законную силу начиная с 1 января 2007 года, или если он является единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Также сертификат могут выдать папе независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала, например, в случае ее смерти или лишения родительских прав.

За получением сертификата на маткапитал можно обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда или МФЦ независимо от места жительства, а также через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг.

Кроме заявления необходимо следующее:

  • паспорт гражданина РФ;
  • свидетельство о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельства об усыновлении);
  • документы, подтверждающие российское гражданство детей;
  • документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица;
  • документ, подтверждающие смерть женщины, родившей или усыновившей детей, лишение ее родительских прав.

Потратить капитал можно на улучшение жилищных условий, образование детей, реабилитация детей-инвалидов, получение ежемесячных денежных выплат.

Теги: #пфр #материнский капитал #родители
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в Псковской области QR-кодов для посещения мест отдыха и общепита?
В опросе приняло участие 483 человека
15.10.2021, 14:250 Новый пригородный поезд свяжет Новгородскую и Псковскую области 15.10.2021, 14:190 «Подстрочник»: Как сохранить благополучие детей и подростков? ВИДЕО 15.10.2021, 14:170 На твоей стороне: билайн обновил свой бренд 15.10.2021, 14:032 Наталия Соколова: Сегодня дети не склонны к критическому восприятию действительности
15.10.2021, 13:530 Жителей Псковской области предупредили о визите гостя в синем шарфе  15.10.2021, 13:500 ФАС разбирается в схожих товарных знаках двух псковских заводов 15.10.2021, 13:370 Маткапитал получили восемь отцов в Псковской области 15.10.2021, 13:2810 В Пскове проверили наличие масок у пассажиров автобусов. ФОТО
15.10.2021, 13:092 Организаторы Всероссийской переписи населения сэкономили тонны бумаги 15.10.2021, 13:040 Псковичам закроют транзитный проход через территорию школы №25 15.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Наталией Соколовой 15.10.2021, 13:000 В Черехе на федеральной трассе отключат светофор
15.10.2021, 13:000 Гармония псковского дома: секреты уюта из XIX века 15.10.2021, 12:520 Псковичка приняла ремонт на крыше «Шайбы» за пожар 15.10.2021, 12:500 Быков из Белоруссии не пропустили через границу в Псковской области 15.10.2021, 12:480 Губернатор поблагодарил Сергея Аржаникова за вклад в развитие сферы труда региона
15.10.2021, 12:340 Студенты составляют 80% от числа переписчиков в Пскове  15.10.2021, 12:310 Двух мигрантов незаконно прописали в своих домах жители Псковской области 15.10.2021, 12:300 Арестованные автомобили выставили на торги псковские приставы 15.10.2021, 12:170 Проценко назвал ситуацию с COVID-19 в России близкой к критической
15.10.2021, 12:130 Проект «Экосуббота» завода «Титан-Полимер» вошел в число финалистов премии «Мы вместе» 15.10.2021, 12:030 Еще четыре человека скончались от коронавируса в Псковской области 15.10.2021, 11:592 Наружное освещение появилось на Гаражном проезде в Пскове 15.10.2021, 11:440 Годовая инфляция в Псковской области достигла почти 7%
15.10.2021, 11:390 «Лежачих полицейских» просят установить в псковском дворе после ДТП с собакой 15.10.2021, 11:200 «Псковэнергосбыт» рассказал, какие штрафы грозят должникам 15.10.2021, 11:151 Архив опубликовал данные о количестве партизан на Псковщине 15.10.2021, 11:022 Олег Брячак посмеялся над «сменой пола»
15.10.2021, 11:004 «Титан-Полимер» поддержал создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице 15.10.2021, 10:500 «Подстрочник»: Как сохранить благополучие детей и подростков? 15.10.2021, 10:460 Вахтовики смогут воспользоваться новым сервисом МегаФона 15.10.2021, 10:420 Рецидивист чуть не зарезал пенсионерку под Псковом
15.10.2021, 10:365 Россияне оценили идею ввести штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19 15.10.2021, 10:331 Псковичам рассказали, как выращивают алмазы в «Моглино» 15.10.2021, 10:210 «Хайпожоры»: Градоначальник онлайн и прыжок тиктокера 15.10.2021, 10:200 Россия увеличивает поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию
15.10.2021, 10:140 Пенсионер скончался после падения из окна дома в Великих Луках 15.10.2021, 10:090 Улицы Новоселов и Звездную в Пскове закроют для транспорта в выходные дни 15.10.2021, 10:013 Перепись населения стартовала в России 15.10.2021, 09:461 До 85 тысяч рублей может зарабатывать персональный водитель в Пскове
15.10.2021, 09:320 Вилочный погрузчик повредил ногу рабочему в Псковском районе 15.10.2021, 09:170 Минздрав одобрил законопроект об эксперименте по дистанционной продаже лекарств 15.10.2021, 09:150 В Бежаницах водитель автомашины проехал мальчику по ноге и скрылся 15.10.2021, 09:100 В Госдуме предложили снизить налог для организаций за трудоустройство инвалидов
15.10.2021, 09:080 Нарушение правил эксплуатации газового оборудования привело к пожару в Псковском районе 15.10.2021, 08:552 Россиян предупредили о новой схеме кибермошенников во время переписи населения 15.10.2021, 08:401 В «Теплосетях» пояснили, почему два дома остались без отопления в Пскове 15.10.2021, 08:200 Более 600 осужденных получили профессии в колониях Псковской области
15.10.2021, 08:023 Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V» 15.10.2021, 07:450 На что уходят накопления россиян, показал опрос 15.10.2021, 07:339 «Легкие просто сгорают»: псковский врач рассказала о вирусной нагрузке дельта-штамма 15.10.2021, 07:160 ФАС предложила удваивать штрафы бизнесу за неисполнение предписаний
15.10.2021, 07:003 Темпы вакцинации от коронавируса возросли в Псковской области 15.10.2021, 00:092 Число проходящих лечение от COVID-19 псковичей близится к 5 тысячам 14.10.2021, 23:550 Уроженец Печор Виктор Лиина назначен командующим Балтийским флотом 14.10.2021, 22:180 Пропавшую 17-летнюю девушку разыскивают в Псковской области 
14.10.2021, 22:160 На МКС отсняли большую часть материалов фильма с участием Юлии Пересильд 14.10.2021, 22:100 В ГИБДД назвали лучшие дни для посещения псковского МРЭО 14.10.2021, 22:002 Более трети жителей СЗФО испытывают проблемы со сном - опрос 14.10.2021, 21:500 Грабители отобрали у ребенка в Великих Луках смартфон за 40 тысяч рублей
14.10.2021, 21:360 Пскович показал суточное движение звездного неба в трехминутном ролике 14.10.2021, 21:160 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Юбилейной и Генерала Маргелова в Пскове 14.10.2021, 21:090 «Крепче чая ничего»: сотрудники ГИБДД провели акцию в Новосокольниках 14.10.2021, 20:575 Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса
14.10.2021, 20:380 Новые катера для перевозки пассажиров на Талабские острова прибыли в Псковский район 14.10.2021, 20:2010 В облздраве объяснили, почему врачи не успевают на вызовы к пациентам 14.10.2021, 20:002 Невероятную гибкость приобрели на мастер-классе финалистки конкурса «Миссис Псков» 14.10.2021, 19:520 Великолукский бизнесмен попал под следствие за уклонение от налогов
14.10.2021, 19:380 Почти 30 псковских педагогов получили почетные награды 14.10.2021, 19:236 Голый пациент наркодиспансера с трубой разбил окна и автомобиль в Пскове 14.10.2021, 19:1730 Человек и QR-код 14.10.2021, 19:081 Два псковских района получили паспорта готовности к отопительному сезону
14.10.2021, 18:558 Стало известно, к кому из псковичей не придут переписчики населения 14.10.2021, 18:401 Тала Нещадимова рассказала, когда псковичам ожидать первый снег и каким будет конец октября 14.10.2021, 18:200 Почти 40 великолукских семей переселят из аварийного жилья в новый дом 14.10.2021, 18:010 Движение транспорта на Ольгинском мосту затруднено из-за аварии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru