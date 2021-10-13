Общество

Маткапитал получили восемь отцов в Псковской области

Сертификаты на материнский капитал получили восемь отцов в Псковской области в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Размер выплат в этом году составляет 483 881 рубль на первого ребенка и 639 431 рубль на второго ребенка, если на первого материнский капитал не оформлялся. Если семья уже получала сертификат на первенца, то при появлении второго дополнительно выплачивается 155 550 рублей.

Получить сертификат может отец, имеющий российское гражданство, если он является единственным усыновителем, второго, третьего или последующего ребенка по решению суда, вступившему в законную силу начиная с 1 января 2007 года, или если он является единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Также сертификат могут выдать папе независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала, например, в случае ее смерти или лишения родительских прав.

За получением сертификата на маткапитал можно обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда или МФЦ независимо от места жительства, а также через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг.

Кроме заявления необходимо следующее:

паспорт гражданина РФ;

свидетельство о рождении всех детей (для усыновленных – свидетельства об усыновлении);

документы, подтверждающие российское гражданство детей;

документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица;

документ, подтверждающие смерть женщины, родившей или усыновившей детей, лишение ее родительских прав.

Потратить капитал можно на улучшение жилищных условий, образование детей, реабилитация детей-инвалидов, получение ежемесячных денежных выплат.