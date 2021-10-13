Общество

Жителей Псковской области предупредили о визите гостя в синем шарфе

Переписчики начали работу в Псковской области сегодня, 15 октября. Каждый из них одет в экипировку установленной формы и имеет при себе удостоверение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции в Псковстате.

Каждый переписчик одет в синий шарф и голубой жилет с символикой переписи, с собой у него есть удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта, а также фонарик, планшет для сбора данных в электронном виде, а также портфель синего цвета с надписью «Росстат».

Жителям региона напомнили, что они могут не ждать переписчика, а переписаться самостоятельно на портале Госуслуг с 15 октября до 8 ноября. Кроме того, можно посетить ближайший переписной участок. Их список опубликован на официальном сайте Strana2020.ru.

Сбор данных при этом проходит без предъявления документов, подтверждающих правильность ответов. «Переписчик обязан записать вас буква в букву. Какую национальность вы скажете, такую он и запишет. Если вы боитесь, что переписчик недостоверно запишет информацию о вас, перепишитесь самостоятельно на сайте Госуслуг», - предложил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Напомним, всероссийская перепись населения стартовала сегодня, 15 октября, и продлится месяц - до 14 ноября.