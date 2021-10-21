Общество

Глава Печорского района ответил на возмущение изборян по поводу демонтажа туалета

Почему в Изборске убрали старый туалет и какая альтернатива есть у гостей исторического места, рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей глава Печорского района Сергей Тарасик.

В редакцию ПЛН поступило письмо от читателя, в котором указывалось, что в Старом Изборске демонтировали старый туалет, а новый так и не установили.

Фото здесь и далее: Юрий Банников

«Остается вопрос. Куда теперь, извините, по нужде будут ходить тысячи пассажиров, прибывающих и убывающих из Изборска?» - написал читатель.

В свою очередь Сергей Тарасик пояснил, что демонтированным туалетом уже долгое время никто из местных жителей и гостей Изборска не пользовался.

«Изначально туалет организовывался для обслуживания пассажиров и располагался рядом с автопавильоном. Однако санитарное помещение долго не обслуживалось и вскоре пришло в упадок. Поэтому на сегодняшний день было принято решение демонтировать его», - сказал Сергей Тарасик.

При этом, как отметил глава района, в 50 метрах от автопавильона сейчас организуют общественную территорию, которую планируется сдать к концу года. В настоящее время можно воспользоваться одним из трех туалетов, также предусмотрена санитарная комната для инвалидов.

Сергей Тарасик добавил, что администрация муниципалитета планирует связаться с «Псковавтотрансом», чтобы узнать их мнение о том, нужен ли туалет рядом с автопавильоном. Кроме того, этот вопрос предстоит обсудить с городским поселением «Печоры», поскольку земля принадлежит ему. Затем у администрации района появится возможность принять решение, заключил глава района.