Общество

«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на здравоохранение

«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, передает официальный Telegram-канал «Единой России».

Партия организует работу с движением «Мы вместе» для помощи медикам и людям в борьбе с последствиями пандемии. Сейчас востребована помощь волонтеров в медицинских организациях и колл-центрах. Волонтеры будут доставлять врачей на вызовы и обеспечивать горячее питание для них. Также они будут сопровождать пациентов до прививочных пунктов и доставлять лекарства тем, кто лечится на дому или относится к группе риска.

«Помимо этого, есть индивидуальные запросы – на подвозку до пунктов вакцинации, перевозку кислородных баллонов. Где-то не хватает людей для контроля за соблюдением санитарных норм. Каждый такой запрос нужно отработать», - подчеркнул секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак на ВКС с регионами.