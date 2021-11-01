40% великолучан приняли участие в переписи населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
Главной инновацией текущей переписи стала возможность переписаться онлайн на портале госуслуг. Такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч великолучан, что составило около 40% от всех переписавшихся в городе.
По числу переписавшихся через портал госуслуг Великие Луки находятся на 2 месте после областного центра.
Напомним, перепись на портале госуслуг продлили до 14 ноября.