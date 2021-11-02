Общество

Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске

Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов 2 ноября, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Обращение опубликовано по просьбе и от имени депутата Собрания депутатов Печорского района Юрия Банникова. Автор пишет, что обращается к главе региона «не первый раз по очень чувствительному для жителей Изборска вопросу». Указывается, что в 2016 году Изборск стал полноправным участником межрегионального туристического проекта «Серебряное ожерелье России», объединяющего исторические города Северо-Запада России, и что псковские деятели культуры называют Изборск «жемчужиной».

Автор подчеркнул, что еще недавно у автостанции роль туалета выполнял бесхозный, загаженный «двухкабинный бетонный бункер» за разваливающейся деревянной оградой. До 2015 года порядок на объекте, установленном автопассажирским предприятием - перевозчиком еще во времена СССР, обеспечивала Изборская волость. После «реформы» местного самоуправления в 2015 году и ликвидации Изборской волости городское поселение «Печоры» не имеет права финансировать обслуживание стороннего объекта, а «Псковавтотранс» открещивается от объекта.

«А пока суд да дело, пассажиры в Изборске годами, зимой и летом, бегают кто куда и, естественно, высказывают свои претензии работнице автопавильона, ветерану предприятия и уважаемой всеми жителями Быстровой Татьяне Антоновне. Грозятся написать "куда следует"», - написал автор обращения. Сейчас туалет на автостанции демонтирован и перевезен. «Остается вопрос. Куда теперь, извините, по нужде будут ходить тысячи пассажиров, прибывающих и убывающих из Изборска?» - интересуется автор.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил, что остановочный пункт «Старый Изборск» представляет собой объект транспортной инфраструктуры, оборудованный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к остановочным пунктам. Согласно нормативным документам, наличие туалетов не обязательно для пассажиров на остановочных пунктах, если они не расположены на территории автовокзалов или автостанций.

Остановочный пункт «Старый Изборск» не включен ни в Федеральный реестр остановочных пунктов, ни в областную маршрутную сеть. Остановочный пункт не обслуживает междугородние и международные маршруты. Через Старый Изборск проходит 4 пригородных маршрута, в среднем 11 рейсов в сутки, примерно 25 пассажиров в день. Туристические автобусы и их пассажиры, как правило, останавливаются на специальной площадке и пользуются санитарными зонами, принадлежащими музею.

Благоустройство, в том числе строительство общественных туалетов для нужд жителей поселка Изборск, как и его содержание, также не соответствует уставной деятельности предприятия «Псковавтотранс». «Таким образом предприятие не имеет законных оснований и экономической возможности финансировать объекты, не состоящие у него на балансовом учете», - написал глава комитета по транспорту.