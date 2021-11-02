Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псков лучший кофе
«Справедливая Россия» возвращает деньги
топи печь правильно
морально сильные
защити дачу от воров
детские прививки польза или риск?
Концерт рок-группы «Ария»
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
Телефон прямого эфира 56-73-72
работа затылком
 
 
 
ещё Общество 02.11.2021 09:414 Псковская область получит более 30 млн рублей на приобретение концентраторов кислорода 03.11.2021 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.11.2021 12:000 Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами 03.11.2021 11:510 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.11.2021 11:263 Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды 03.11.2021 11:050 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске
 
 
 
Самое популярное 01.11.2021 13:118 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 01.11.2021 14:199 Самолет столкнулся с косулей на взлетно-посадочной полосе в Пскове 02.11.2021 07:1511 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 02.11.2021 15:078 Памятник Петру I отливают в Пскове 31.10.2021 12:3020 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске

03.11.2021 10:55|ПсковКомментариев: 1

Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов 2 ноября, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Обращение опубликовано по просьбе и от имени депутата Собрания депутатов Печорского района Юрия Банникова. Автор пишет, что обращается к главе региона «не первый раз по очень чувствительному для жителей Изборска вопросу». Указывается, что в 2016 году Изборск стал полноправным участником межрегионального туристического проекта «Серебряное ожерелье России», объединяющего исторические города Северо-Запада России, и что псковские деятели культуры называют Изборск «жемчужиной».

Автор подчеркнул, что еще недавно у автостанции роль туалета выполнял бесхозный, загаженный «двухкабинный бетонный бункер» за разваливающейся деревянной оградой. До 2015 года порядок на объекте, установленном автопассажирским предприятием - перевозчиком еще во времена СССР, обеспечивала Изборская волость. После «реформы» местного самоуправления в 2015 году и ликвидации Изборской волости городское поселение «Печоры» не имеет права финансировать обслуживание стороннего объекта, а «Псковавтотранс» открещивается от объекта.

«А пока суд да дело, пассажиры в Изборске годами, зимой и летом, бегают кто куда и, естественно, высказывают свои претензии работнице автопавильона, ветерану предприятия и уважаемой всеми жителями Быстровой Татьяне Антоновне. Грозятся написать "куда следует"», - написал автор обращения. Сейчас туалет на автостанции демонтирован и перевезен. «Остается вопрос. Куда теперь, извините, по нужде будут ходить тысячи пассажиров, прибывающих и убывающих из Изборска?» - интересуется автор.

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил, что остановочный пункт «Старый Изборск» представляет собой объект транспортной инфраструктуры, оборудованный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к остановочным пунктам. Согласно нормативным документам, наличие туалетов не обязательно для пассажиров на остановочных пунктах, если они не расположены на территории автовокзалов или автостанций.

Остановочный пункт «Старый Изборск» не включен ни в Федеральный реестр остановочных пунктов, ни в областную маршрутную сеть. Остановочный пункт не обслуживает междугородние и международные маршруты. Через Старый Изборск проходит 4 пригородных маршрута, в среднем 11 рейсов в сутки, примерно 25 пассажиров в день. Туристические автобусы и их пассажиры, как правило, останавливаются на специальной площадке и пользуются санитарными зонами, принадлежащими музею.

Благоустройство, в том числе строительство общественных туалетов для нужд жителей поселка Изборск, как и его содержание, также не соответствует уставной деятельности предприятия «Псковавтотранс». «Таким образом предприятие не имеет законных оснований и экономической возможности финансировать объекты, не состоящие у него на балансовом учете», - написал глава комитета по транспорту.

Теги: #печорский район #Изборск #туалет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 186 человек
03.11.2021, 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.11.2021, 12:000 Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами 03.11.2021, 11:510 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.11.2021, 11:350 В России обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации
03.11.2021, 11:263 Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды 03.11.2021, 11:120 Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 03.11.2021, 11:050 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 03.11.2021, 11:000 Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове
03.11.2021, 10:551 Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске 03.11.2021, 10:441 Зеркал старинных красота: мир отражений дома «У Покровки» 03.11.2021, 10:390 День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 03.11.2021, 10:310 Новую воркаут-площадку установили в Великих Луках
03.11.2021, 10:150 За несколько дней псковичи отдали мошенникам более 1,5 млн рублей 03.11.2021, 10:080 Псковских студентов научат принимать роды на симуляторе 03.11.2021, 09:531 Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации» 03.11.2021, 09:370 4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове
03.11.2021, 09:222 Цены на автомобили в России могут вырасти еще на 5% 03.11.2021, 09:112 Сильный туман ожидается в Псковской области 03.11.2021, 08:581 Псковичам рекомендуют уточнять прогноз погоды перед осенней рыбалкой 03.11.2021, 08:412 Садовод предсказала в России зиму с резкими перепадами температуры
03.11.2021, 08:2812 Врач прокомментировал теории противников вакцинации от COVID-19 03.11.2021, 08:101 Продюсер призвал повысить процент окупаемости российских фильмов 03.11.2021, 07:521 Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО 03.11.2021, 07:350 Пьяный невельчанин угнал чужой «Форд» и попался полиции
03.11.2021, 07:173 Подорожание молочных продуктов допустили в Минсельхозе 03.11.2021, 07:004 Ученые разработали тест на поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса 02.11.2021, 22:3112 До 140 тысяч рублей может получать врач-педиатр в Пскове 02.11.2021, 22:240 Наталья Федорова проконтролировала ход ремонта ФАПа в Псковском районе
02.11.2021, 22:060 Островский суд признал запрещенной информацию на ряде сайтов по продаже водительских прав 02.11.2021, 21:491 Почти 380 нарушений земельного законодательства выявили в Псковской области 02.11.2021, 21:440 Юные шахматисты из Пскова стали победителями первенства области 02.11.2021, 21:272 ГИБДД усиливает работу на дорогах в Псковской области в нерабочие дни
02.11.2021, 21:230 Более 70 государственных и муниципальных услуг предоставляют онлайн в Псковской области 02.11.2021, 21:186 Волонтеров для доставки продуктов пожилым людям ищут в Пскове 02.11.2021, 21:032 В архиве рассказали, как в 19 веке псковичи предлагали разобрать крепостные стены на стройматериалы 02.11.2021, 20:470 Жители Северо-Запада более 65 тысяч раз вернули покупки в интернет-магазины
02.11.2021, 20:280 В псковской спортшколе объявили набор в секцию велоспорта 02.11.2021, 20:110 Сотрудников псковского сельхозпредприятия наградили почетными грамотами 02.11.2021, 19:560 Скутерист врезался в автомобиль в Пушкиногорском районе 02.11.2021, 19:339 Псковский депутат призвал не штрафовать за нарушение масочного режима
02.11.2021, 19:186 Денис Иванов: Эпоха Братчикова — период перемен для Пскова 02.11.2021, 18:580 Шесть объектов Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России» 02.11.2021, 18:3711 Названы три района Псковской области с самым низким уровнем вакцинации 02.11.2021, 18:200 Проверить знания в этнографии приглашают псковичей
02.11.2021, 18:000 Неприятное с бесполезным 02.11.2021, 18:000 Псковские учителя прошли в федеральный этап Всероссийского конкурса классных руководителей 02.11.2021, 17:581 Минобрнауки разрешило вузам продолжить удаленную работу после 7 ноября 02.11.2021, 17:550 Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в псковских колониях
02.11.2021, 17:510 Более 80 экоуроков провели в псковских школах при поддержке завода «Титан-Полимер» 02.11.2021, 17:450 Дожди ожидаются в Псковской области 3 ноября 02.11.2021, 17:410 Олег Грицаев: Один в поле не воин 02.11.2021, 17:340 Сигареты стоимостью более 3,5 млн рублей не пропустили через границу в Невельском районе
02.11.2021, 17:230 Определен подрядчик для ремонта почти 40 км дороги в Себежском районе 02.11.2021, 17:142 Спортивная фотосессия прошла у финалисток конкурса «Мисс Псков - 2021» 02.11.2021, 17:080 Жилой дом сгорел в Пушкиногорском районе 02.11.2021, 17:028 Троицкий мост: традиции или инновации?
02.11.2021, 16:436 Александр Козловский рассказал о своем отношении к Дню народного единства 02.11.2021, 16:347 Мне будет не хватать Олега Брячака в Псковской гордуме — Денис Иванов 02.11.2021, 16:207 Власти не планируют продлевать нерабочие дни в Псковской области 02.11.2021, 16:150 Псковский драмтеатр показал спектакль «Смерть Тарелкина» в Москве
02.11.2021, 16:080 Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября 02.11.2021, 16:031 Астроном-любитель из Пскова сфотографировал туманность в созвездии Персея 02.11.2021, 15:491 Андрей Маковский: Псковское областное Собрание – самый конкурентный парламент на Северо-Западе 02.11.2021, 15:410 В расписание авиарейсов из Москвы в Псков внесли изменения
02.11.2021, 15:389 Денис Иванов поддержал введенные из-за коронавируса ограничения 02.11.2021, 15:232 Порядка 25% нового государственного бюджета направят на социальную сферу 02.11.2021, 15:078 Памятник Петру I отливают в Пскове 02.11.2021, 15:015 Дед Мазай и QR-зайцы
02.11.2021, 14:570 Записанный в Псковском кремле спектакль покажут на телевидении 02.11.2021, 14:410 «Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента. ВИДЕО 02.11.2021, 14:303 Старинные жернова мельницы нашли археологи в Пскове 02.11.2021, 14:142 Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове
02.11.2021, 14:025 Александр Козловский: Главная задача — не допустить в России полного локдауна 02.11.2021, 13:510 40% великолучан приняли участие в переписи населения 02.11.2021, 13:404 Денис Иванов намерен пойти на выборы в Псковскую гордуму в 2022 году 02.11.2021, 13:351 Задержанный из-за «радиационного» тумана самолет вылетел из Москвы в Псков
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru