Общество

Медики сообщили псковичке о положительном тесте на COVID-19 в очереди в поликлинике

Медики сообщили пожилой псковичке о положительном тесте на COVID-19 в очереди в городской поликлинике. Об этом жительница Пскова написала в Instagram-аккаунте губернатора.

Псковичка рассказала, что 8 ноября пришла в городскую поликлинику на улице Коммунальной, чтобы получить справку об окончании самоизоляции. «В холле у регистратуры было человек 60. Я даже не вру, там повернуться негде. И в этой толпе к одной пожилой женщине выходят (медики - ред.) и говорят: "У вас положительный, идите домой". Серьезно??» - задалась она вопросом.

Женщина также сообщила, что, когда болел ее муж, врач ни разу не приехал. «Повторный мазок взяли неделю назад, результата так и не дождались. Видимо, не дождемся. Сделали платно», - поделилась она.

«Не ограничения надо вводить, а наводить порядок в медицине», - резюмировала псковичка.

Ответ на ее сообщение последовал от представителя областного комитета по здравоохранению: «Действительно, подразделение на Коммунальной имеет ограниченное пространство и большое количество прикрепленного населения. Сейчас проводится капитальный ремонт помещений на улице Кузбасской Дивизии, что позволить значительно расширить площади подразделения №2».

«Проблема помещения далеко не первоочередная в моем сообщении», - подытожила псковичка.

Смотрите также Почти 300 человек вылечились от коронавируса за прошедшие сутки в Псковской области

Напомним, за прошедшие сутки в регионе заразились коронавирусом 294 человека (всего - 60 630), избавились от инфекции 296 пациентов (всего - 52 298).