Общество

Псковские школьники разработали виртуальную арт-галерею на мастер-классе

Детский технопарк «Кванториум Псков» присоединился к федеральному проекту «Билет в будущее» и выступил площадкой, где школьники могут попробовать себя в профессиях, востребованных на рынке труда. Наставники Виктория Зарецкая, Игорь Лубягин и Игорь Смирнов провели мастер-классы по работе с виртуальной реальностью, робототехникой и беспилотными летательными аппаратами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Фото здесь и далее: «Кванториум Псков»

Обучающиеся школ №9 и №47 города Пскова узнали, какие специалисты работают в сфере VR/AR, а также разработали виртуальную арт-галерею с произведениями искусства на платформе Mozilla hubs.

«В Промробоквантуме ребятам рассказали о том, что робототехника - это одно самых развивающихся направлений, а затем школьники собрали код для микроконтроллера Micro:bit. В Аэроквантуме удалось полетать на квадрокоптере в тренировочной зоне полетов, также потренироваться на симуляторах и запустить коптер с помощью программного кода. Ребята рассказали, что им было интересно узнать о всех направлениях и попробовать свои силы в разных сферах», - рассказали в технопарке.

Добавим, проект «Билет в будущее» реализовывается в три этапа - тестирование, профпробы, и рекомендации по профессиональному развитию.