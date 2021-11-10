Общество

В поликлинике потеряли результаты теста на COVID-19 онкобольной псковички

В Псковской городской поликлинике (улица Кузнецкая, 19) потеряли результаты теста на COVID-19 больной онкологией женщины. Об этом сообщила ее дочь в Instagram-аккаунте губернатора.

«Для госпитализации и прохождения очередного курса химиотерапии моя мама сдала 8 ноября тест на COVID-19. Без данного теста госпитализация невозможна. При обращении в поликлинику оказалось, что тест потеряли. Пример полного безразличия в очередной раз показала заведующая терапевтическим отделением. По ее мнению, несвоевременное оказание медпомощи онкологическому больному и нарушение курса лечения – пустяк. И с этим можно подождать и сдать еще один тест. Только те, кто прошел такое тяжелое лечение, и их близкие могут понять, как это тяжело не только физически, но и морально», - рассказала она.

Псковичка подчеркнула, что на протяжении двух лет ежемесячно сталкивается в данной поликлинике «с некомпетентностью, хамством и полным отсутствием медицинской этики». «Прошу разобраться с указанной ситуацией потери теста», - резюмировала она.

Представитель областного комитета по здравоохранению в ответ попросил прислать ему личные данные матери. «Разберемся», - заверил он.