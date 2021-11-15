Общество

«Титан-Полимер» ищет партнеров для создания цифровых экоуроков для школьников

Псковский завод «Титан-Полимер» ищет партнеров для создания цифровых экологических уроков для школ Псковской области. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

«Проект "Экомышление" Сергея Елизарова мы считаем очень актуальным, но Сергея, к сожалению, невозможно отправить во все школы сразу. И чтобы растиражировать эту практику, мы предлагаем создать цифровой продукт — экологические уроки, которыми для проведения занятий в своих образовательных учреждениях смогут воспользоваться все учителя нашего региона», - сказала Снежанна Ермолаева.

Она отметила, что «Титан-Полимер» готов работать и с другими экоактивистами, которые хотели бы поделиться своими знаниями и наработками в области экологии с населением псковского региона.

Напомним, проект «Экомышление» в регионе запустили в феврале 2021 года. Он подразумевает проведение экологических уроков для детей 5-7 классов. В этом году такие уроки ведут в гимназии в деревне Тямша Псковского района, а также в Многопрофильном лицее и лицее «Развитие» города Пскова.

Напомним, проект «Экомышление реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.