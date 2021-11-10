Общество

В инфекционке выяснили, как великолучане оценивают медпомощь и питание в учреждении

Аналитики Псковской областной инфекционной больницы провели анкетирование среди 223 пациентов, которые выписались из стационара филиала «Великолукский» в октябре. Целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения.

В результате анализа аналитики получили следующую статистическую информацию:

полученную врачебную помощь пациенты оценили на 99,1%,

помощь, оказанную средним и младшим медицинским персоналом, — на 98,8%,

качество поддержания внутреннего порядка в боксах удовлетворило опрошенных на 99,2%,

питание в лечебном учреждении получило оценку в 97,8%,

соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала пациенты оценили на 99,1%.

«Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционном стационаре в городе Великие Луки преимущественно положительное. В целом уровень оказания медицинских услуг в стационаре филиала "Великолукский" в октябре 2021 года пациенты оценили на 98,8%», - заключили аналитики.