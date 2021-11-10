В инфекционке выяснили, как великолучане оценивают медпомощь и питание в учреждении

Аналитики Псковской областной инфекционной больницы провели анкетирование среди 223 пациентов, которые выписались из стационара филиала «Великолукский» в октябре. Целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения.
В результате анализа аналитики получили следующую статистическую информацию:
«Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционном стационаре в городе Великие Луки преимущественно положительное. В целом уровень оказания медицинских услуг в стационаре филиала "Великолукский" в октябре 2021 года пациенты оценили на 98,8%», - заключили аналитики.