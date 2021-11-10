Общество

Депутат поблагодарил великолучан за создание памятника святым Петру и Февронии

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов поблагодарил великолучан Владимира и Илью Оржеховских за создание памятника святым Петру и Февронии. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Андрей Козлов в социальной сети оценил памятник, установленный в Новосокольниках.

Фото: Луки.ру

«Это прекрасное событие для нашего любимого города. За чудесную скульптуру еще раз хочется поблагодарить членов Союза художников России Владимира и Илью Оржеховских. Она стала достоянием нашего района и, несомненно, будет освещать путь парам и семьям!», - написал он.

Также парламентарий поблагодарил епископа Великолукского и Невельского Сергия.

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Напомним, памятник освятили 1 октября.