Общество

Более 30 человек в Псковской области скончались от отравлений за 9 месяцев 2021 года

135 острых отравлений химической этиологии зарегистрировали на территории Псковской области за 9 месяцев 2021 года, из них доля отравлений детей (в возрасте до 14 лет) составляет 21,5% (29 человек), подростков (15-17 лет) – 2,96% (4 человека), взрослого населения – 75,6% (102 человека). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

За указанный период в Псковской области отравились на 23,7% меньше человек, чем за аналогичный период 2020 года (тогда было зарегистрировано 177 отравлений). Среди мужчин в этом году зарегистрировали 79 отравлений (58,5%), среди женщин – 56 (41,5%).

Структура отравлений:

отравления лекарственными препаратами – 38,5%,

отравления спиртсодержащей продукцией – 28,2%,

отравления наркотическими веществами – 14,1%,

отравления пищевыми продуктами – 0,

отравления другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом и т. д.) – 19,3%.

При этом у 37 человек отравления закончились летальным исходом (27,4%). Умерли от отравлений за указанный период 36 совершеннолетних псковичей и один ребенок (отравление лекарственным препаратом).

Наиболее частые причины летальных исходов – отравление спиртсодержащей продукцией (75,7%), на втором месте – отравление наркотическими веществами (21,6%).

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные (36,3%), работающее население (22,2%), неорганизованные дети (14,1%), пенсионеры (15,6%), школьники (5,9%), учащиеся и дети, посещающие ДДУ (по 3%).

Наиболее часто отравления встречаются в возрастной группе от 26 до 39 лет (20,7%). Среди жителей региона 60 лет и старше доля отравлений составила 19,3%, до 6 лет - 17%, от 50 до 59 лет - 13,3%, от 40 до 49 лет - 12,6%, от 18 до 25 лет - 9,6%, от 7 до 17 лет - 7,4%.

Специалисты добавили, что отравления чаще всего происходят случайно. В 51,1% случаев люди отравляются с целью опьянения, по ошибке, при самолечении, из-за непереносимости или от побочных действий препаратов. Реже встречаются преднамеренные причины (суицид, криминал, наркотики, цель одурманивания и другие) – 28,9%, среди неопределенных причин – 20% случаев.