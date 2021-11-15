Общество

Девять псковских проектов выиграли президентские гранты в сфере искусства и культуры

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и первого заместителя генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игоря Соболева состоялась в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате омбудсмена.

Игорь Соболев познакомил Дмитрия Шахова с работой Президентского фонда, созданного по инициативе президента России Владимира Путина.

Основная цель деятельности фонда — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий, реализуемых коммерческими и некоммерческими организациями (кроме госучреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, фонд проводит конкурсы, по результатам которых предоставляет гранты президента РФ на реализацию проектов в сфере искусства и культуры.

«Поэтому призываю псковские НКО и муниципальные организации принимать участие. 1 ноября мы начали заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года» - отметил Игорь Соболев.

По результатам прошедшего конкурса фонд предоставил 12460 проектов на сумму более 84 млрд рублей из 83 регионов России, сообщает заместитель гендиректора. Лидеры по количеству поданных заявок — Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом от Псковской области поступило около 58 проектов, девять из них стали победителями конкурса. Больше всего заявок поступило от НКО — 37,4%, от муниципальных учреждений 36,3% и от индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций — 26%.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов поблагодарил за возможность познакомиться с работой Президентского фонда культурных инициатив и теми направлениями, по которым организуются и проводят конкурсы, поскольку культурные права по международной классификации уже давно отнесены к фундаментальным правам человека и гражданина.

В завершение встречи псковский омбудсмен подарил Игорю Соболеву книгу «Два дня Подвысокинской были» непосредственного участника событий Я. И. Тонконогова.