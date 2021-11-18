Общество

Банно-прачечный комбинат получит дотацию из бюджета Пскова

К имуществу муниципалитета необходимо относиться бережно. Об этом заявила глава города Пскова Елена Полонская в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), комментируя ситуацию, связанную с долгами Банно-прачечного комбината и обсуждением возможности его передачи в концессию.

«Летом удалось отстоять работу Банно-прачечного комбината, не отдать его в концессию, - напомнила она. - Эксперты могут по-разному относиться к данному вопросу. Могут критиковать наши действия, могут говорить, что концессия была выгодна. Еще раз обращаю внимание: условие, на котором предлагалась концессия, было недопустимым шагом по отношению к собственному имуществу. К имуществу муниципалитета необходимо относиться бережно».

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Елена Полонская отметила, что в бюджете города на 2022 год предстоит предусмотреть деньги на дотацию Банно-прачечному комбинату.