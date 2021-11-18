Галина Неваленная: Коронавирус не спросит, есть ли у вас медотвод

Медицинский отвод не защищает от коронавируса, поэтому при принятии решения о его выдаче комиссия тщательно оценивает все риски для пациента. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН заявила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ее коллега, главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина, напомнила, что медотводы выдают в следующих случаях:
«Ранее основанием для выдачи медицинского отвода была беременность, но сейчас такого запрета уже нет, в том числе для кормящих матерей. Вакцинировать можно и онкобольных, если они не проходят процедуру химиотерапии», - добавила Елена Уткина.