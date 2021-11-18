Общество

«20 идей Давыдова»: донорство органов в России

В нашей стране постоянно увеличивается количество клиник, в которых берутся делать операции по пересадке органов. Это хорошая новость. Но есть и плохая: органов на всех желающих не хватает. Увы, многие пациенты так и не успевают дождаться, когда до них дойдет очередь. Об этом сообщается на сайте проекта «20 идей по развитию России».

Судите сами: по статистике за 2019 год в России было проведено около 2400 пересадок органов. А по состоянию на 2020 год в листе ожидания находилось более 9500 человек. Согласитесь, цифры несопоставимые.

Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России», предлагает воспользоваться опытом других стран для решения этой проблемы. В случае государственной поддержки на законодательном уровне реализация его идеи могла бы спасти жизни многим людям.

Так, на сегодняшний день в России органы могут пересаживаться либо от уже умерших людей, либо от кровных родственников пациента. Пожертвовать почку или долю печени мужу или, скажем, приемному ребенку по закону нельзя. Тогда как в Нидерландах, Испании, Швеции такое возможно. А в США любой желающий имеет право отдать почку трансплантационному центру – чтобы врачи сами решили, кому из пациентов она отойдет. Разумеется, донорство органов контролируют этические комитеты, цель которых – убедиться, что донор не действует под принуждением и не торгует собственными органами.

Интересен также и зарубежный опыт использования так называемых трупных органов. Например, европейский фонд Eurotransplant, в который входят Германия, Австрия, Нидерланды и ряд других стран, играет роль посредника: каждый орган, пригодный для трансплантации, немедленно вносится в базу данных – и как только обнаруживается пациент, которому подходит именно этот орган, организуется экстренная транспортировка – если необходимо, то и из страны в страну.

По мнению Дмитрия Давыдова, России нужно взять этот опыт на вооружение. Во-первых, разрешить донорство органов от супруга к супругу (при условии, что люди женаты хотя бы год), а также в пользу приемного ребенка. Во-вторых, создать международный фонд, который бы контролировал трансплантацию от умерших доноров. Все, что для этого нужно – законодательная поддержка государства.