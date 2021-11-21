Общество

Руководителей 15 детсадов в Великих Луках оштрафовали за нарушение закона о закупках

Руководителей 15 бюджетных дошкольных учреждений города Великие Луки привлекут к административной ответственности за нарушение закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе проверки дошкольных учреждений были выявлены нарушения закона при утверждении документации об аукционе на поставку продуктов. В отношении руководителей возбудили дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Дела направили для рассмотрения в УФАС России по Псковской области, по результатам их рассмотрения обвиняемых привлекут к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа 3 тысячи рублей каждому. В ведомстве также добавили, что штрафы уже оплачены.