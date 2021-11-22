Общество

Около 14,5 тонн балтийской кильки не пропустили через границу в Себежском районе

Около 14,5 тонн калининградских рыбных консервов не пропустили через границу в деревне Долосцы Себежского района из-за несоответствия номеров на прицепе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партия рыбной продукции следовала в адрес московской фирмы.

Сотрудники Россельхознадзора установили, что номера на прицепе автомобиля, в котором перевозилось 14,4 тонны продукции, не соответствовали указанным в сопроводительных документах.

Контролирующее ведомство оформило акт о возврате груза отправителю.