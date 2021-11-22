Общество

Жителям Псковской области назвали способ отправить посылку за 1 рубль

Клиенты Почты России, которые пользуются мобильным приложением или сайтом организации, могут отправить посылку за 1 рубль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

В Псковской области в 2021 году люди отправили на 10% больше посылок, чем в аналогичном периоде прошлого года. Быстро оформить и рассчитать стоимость почтового отправления помогают цифровые сервисы Почты России.

«Цифровые сервисы Почты России помогут нашим клиентам спланировать расходы при подготовке к новогодним праздникам. Так, стоимость и сроки доставки посылок с новогодними подарками как по России, так и за границу можно рассчитать на специальном калькуляторе на официальном сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании. Срок и стоимость доставки зависят от адреса получателя и от того, что именно хочет отправить клиент», - рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Клиенту нужно будет указать, к какой категории относится отправление. Это может быть ценная посылка с описью вложения или отметкой «Осторожно». Затем нужно указать правильный индекс, название региона и населенного пункта. Стоимость отправления в мобильном приложении будет рассчитана автоматически.

При оформлении и оплате посылки на сайте или в мобильном приложении почта начисляет клиентам бонусы в размере 5% от стоимости доставки, при этом 1 бонус равен 1 рублю. Накопленными бонусами впоследствии можно будет оплатить следующие отправления вплоть до полной стоимости за вычетом 1 рубля. Стать участниками программы могут все желающие.

Клиенты, которые воспользовались сервисом предоформленных и предоплаченных посылок, смогут без очереди отправить посылку в почтовом отделении. Для этого нужно показать оператору штрихкод, присвоенный в программе конкретному отправлению.

Также можно вызвать на дом курьера Почты России, который примет, взвесит, упакует посылку и отправит ее адресату без участия клиента.

Вне зависимости от формы отправки, любой клиент сможет отследить весь путь посылки до адресата на своем смартфоне с помощью мобильного приложения.