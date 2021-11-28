Общество

В Совфеде предложили бороться с потреблением вейпов молодежью

Потребление вейпов среди молодежи возросло практически вдвое, необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, заявил замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.

Российские СМИ обратили внимание на интервью, которое в сентябре певица Глюкоза (Наталья Ионова) дала YouTube-каналу «Джарахов». Там певица рассказала, что ее дочь дважды выгоняли из школы за курение вейпа, с иронией высказалась за установку в школах курилок. «Из школы их не выпускают. А есть дети, которые курят! Ну сделайте детям уже место для курения», - говорила она.

«Антитабачный закон, согласно которому введен запрет на курение в общественных местах, действует в России уже восемь лет. После принятия закона появился позитивный тренд на снижение распространенности курения среди населения России. Эти положительные результаты фиксирует Всемирная организация здравоохранения», - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что курение опасно для здоровья. «По статистике, курение является причиной около 15% всех смертей в мире. Сигареты убивают больше людей, чем автомобили, войны, СПИД, сахарный диабет и цирроз печени вместе взятые», - отметил он. Результатом неснижаемого интереса к табаку становится растущее число пациентов с легочными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, добавил Архаров.

Законодатель выразил сожаление в связи с тем, что курение не теряет популярности среди несовершеннолетних.

«Новой опасностью в настоящее время являются электронные сигареты: рост их потребления среди молодежи вырос практически в два раза. Поэтому государственной власти необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым. Одновременно с этими мерами необходимо развивать интерес подростков к здоровому образу жизни и спорту», - сказал политик.

Он также отметил, что условия, от которых зависит направление формирования личности ребенка и его здоровье, закладываются в семье. «То, что прививают ребенку в детстве и подростковом периоде в сфере нравственных, этических и прочих начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. Поэтому родители должны сами воспринимать правила здорового образа жизни и прививать их своим детям», - заключил Архаров.