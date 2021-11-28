Общество

Сумма на покупку квартир детей-сирот увеличится в бюджете Псковской области

Сумма на покупку квартир детей-сирот увеличится в бюджете Псковской области. Об этом шла речь на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября в ходе рассмотрения законопроекта о региональном бюджете на 2022 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В бюджете предусмотрены средства на приобретение квартир для детей-сирот? Какова стоимость квадратного метра», - спросил вице-спикер, председатель комитета Александр Братчиков.



«Денежные средства на 2022 год запланированы, - ответила председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. - В областном бюджете - 96,7 млн рублей, в федеральном - 72,9 млн рублей. Всего - порядка 170 млн рублей».



Стоимость квадратного метра, продолжила она, в Пскове составляет 61 тысячу рублей.



«Вы уверены, что за эти деньги можно купить жилье?» - задал вопрос Александр Братчиков.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова уточнила, что будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета для приобретение квартир. «Общая сумма и ее распределение по субъектам еще не утверждены. Ждем», - сказала она.



«Хотелось бы, чтобы дети были обеспечены жильем», - резюмировал Александр Братчиков.