Общество

Дмитрий Шахов оценил уровень профессионализма псковских судей

Состоялась рабочая встреча председателя Псковского областного суда Олега Лазарева и уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

В ходе встречи стороны обсудили обеспечение и защиту прав граждан при организации судопроизводства. Дмитрий Шахов ознакомил председателя суда с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области за 2020 год, а также рассказал о поступивших жалобах по вопросам судебной деятельности уже в этом году.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Как отметил омбудсмен, результаты рассмотрения обращений показывают высокий уровень профессионализма значительного числа псковских судей. Особенно это важно, подчеркнули собеседники, в период распространения COVID-19 и введения властями временных ограничений.

Олег Лазарев подчеркнул, что основные выводы и предложения, содержащиеся в докладе, будут изучены и проанализированы. Также он пригласил Дмитрия Шахова на ежегодное совещание судей, которое планируется в феврале-марте 2022 года.