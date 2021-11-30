Общество

Псковичи могут повлиять на развитие городской велоинфраструктуры

Псковичи могут повлиять на развитие городской велоинфраструктуры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, продолжается разработка концепции развития велотранспортной системы города.

Работу проводит подрядная организация ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» по контракту с управлением городского хозяйства администрации Пскова.

Фото: администрация города Пскова

В рамках проекта разработчики проводят социальный опрос псковичей. Срез мнения горожан поможет сформировать велоконцепцию для всей территории города, а также выявит потребность в велоинфраструктуре и запросы к ней каждого жителя.

Участникам опроса необходимо указать место проживания, регулярность и время поездок по различным маршрутам в будние и выходные дни, а также вид транспорта, на котором совершаются поездки. Прохождение опроса займет около пяти минут, он доступен по ссылке.