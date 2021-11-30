Общество

О безвестных героях рассказали студентам псковские росгвардейцы

Военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области провели встречу с учащимися политехнического колледжа, посвященную Дню неизвестного солдата, который отмечается 3 декабря. Мероприятие прошло в модельной библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы и работники библиотеки рассказали учащимся об истории возникновения памятной даты и о героических подвигах солдат Красной Армии.

Памятную дату установили в 2014 году в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России и за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти.

3 декабря 1966 года в ознаменование двадцать пятой годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронили в Александровском саду у стен Кремля.

Вместе с подразделениями Красной Армии в наступлении под Москвой в декабре 1941 года участвовали и воины дивизии имени Ф.Э. Дзержинского войск НКВД, которые надежно обеспечивали прифронтовой режим, противостояли танкам и пехоте противника, а также проводили разведку боем на некоторых участках наступательной операции.

В Пскове тоже покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых в 1941 году в Псковском районе, отметили в ведомстве. Жители похоронили его там же, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы.