Общество

В Пскове запретили выход на лед

В Пскове запретили выход на лед с 3 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.

Запрет обоснован установившейся минусовой температурой и образованием неустойчивой корки льда. На весь период ледостава запрещается не только выход, но и выезд на лед транспортных средств.

Согласно распоряжению, организовано патрулирование береговой линии водоемов города народными дружинами с целью предупреждения выхода людей на лед.

Смотрите также В Псковской области рекомендовали запретить выход на лед

В подведомственных учреждениях будут проведены профилактические мероприятия среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лед водоемов.