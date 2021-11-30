В Пскове запретили выход на лед с 3 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова.
Запрет обоснован установившейся минусовой температурой и образованием неустойчивой корки льда. На весь период ледостава запрещается не только выход, но и выезд на лед транспортных средств.
Согласно распоряжению, организовано патрулирование береговой линии водоемов города народными дружинами с целью предупреждения выхода людей на лед.
В подведомственных учреждениях будут проведены профилактические мероприятия среди детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лед водоемов.