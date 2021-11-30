Общество

Профсоюзы просят поддержать инициативу о пересчете стажа работающим с больными COVID-19

Федерация независимых профсоюзов России призывает поддержать инициативу профсоюза работников здравоохранения РФ по защите прав врачей. С просьбой оказать содействие обратился председатель профсоюза Анатолий Домников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов со ссылкой на ФНПР.

Уже больше года профсоюз требует вернуть постановление правительства №1191, которое предусматривало для медиков зачет в стаж одного дня работы с больными COVID-19 за два.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, профсоюз работников здравоохранения РФ проводит акцию «День за два», в рамках которой члены организации уже публикуют видеообращения к властям с требованием вернуть льготный порядок формирования пенсионного стажа работников здравоохранения. Так, разместив обращение в своих соцсетях, инициативу поддержал заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков.

Присоединиться к акции по возвращению льготного стажа медикам может каждый. Чтобы принять участие, необходимо записать короткое видео и опубликовать его на сайте организации или личной странице в соцсетях с хештегами: «Профсоюз флешмоб льготный стаж медикам», «профсоюз здравоохранения» и «солидарность сильнее заразы».