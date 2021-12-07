Общество

Около 40% клиентов Почты России возвращали купленные в Интернете товары - опрос

39% опрошенных клиентов Почты России возвращали обратно приобретенный в интернет-магазинах товар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

42% опрошенных пользовались бесплатным возвратом товаров из интернет-магазинов. Для остальных он был платным. Также респонденты отметили, что наличие бесплатного возврата является таким же важным критерием при выборе интернет-магазина, как и скорость доставки.

66% участников опроса покупали товары в интернет-магазине в течение последних 6 месяцев, при этом треть опрошенных последний раз возвращали товары Почтой России, и еще чуть менее трети респондентов использовали собственную службу доставки интернет-магазина. Чаще всего через Почту России возвращают одежду, электронику, комплектующие для автотранспорта и мотоциклов

«Услуга "Легкий возврат" – это решение для интернет-магазинов и маркетплейсов, превращающее проблему с возвратами в конкурентное преимущество. Сервис повышает уровень покупательской лояльности и стимулирует новые продажи, так как покупатели охотнее делают новые покупки там, где есть такая услуга. По данным UPS и Acquire Convert, 89% клиентов будут готовы сделать повторную покупку, если остались довольны возвратом. А 80% потребителей ожидают бесплатный возврат от онлайн-магазинов. Именно поэтому сервис остаётся одной из наиболее востребованных и быстрорастущих услуг почты. И наши партнеры уже оценили качество сервиса­ – ­­­в пиковые месяцы он показывал рост в 5 раз», – рассказал директор по маркетингу и развитию продуктов Почты России Артем Степин.

В 2020 году Почта России запустила для интернет-магазинов услугу «Легкий возврат». За первые три квартала 2021 года с ее помощью россияне вернули почти в 3 раза больше посылок, чем за аналогичный период 2020 года. «Легкий возврат» позволяет клиентам интернет-магазинов бесплатно возвращать не подошедший товар в любом почтовом отделении по всей России, даже если его доставила не Почта России, а другая логистическая компания.

Чтобы сделать онлайн-шопинг удобнее для покупателей, интернет-магазины используют различные программы лояльности, в том числе увеличивают срок возврата. Так, некоторые компании-партнеры Почты России из сегмента «Товары для дома» планируют увеличить срок «Легкого возврата» товара до полугода.