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Общество

Предложение по кредиту со ставкой 4,65% годовых подготовил СНГБ

10.12.2021 10:26|ПсковКомментариев: 0

Клиенты СНГБ смогут воплотить в жизнь любые желания с кредитом «Потребительский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке. 

«Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ», - отметили в банке. 

 В СНГБ подготовили выгодное предложение:

  • Процентная ставка – от 4,65%* годовых

  • Срок кредитования: до 10 лет (включительно).

Подать заявку на кредит можно в приложении СНГБ Онлайн (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит»), на сайте или в офисе АО БАНК «СНГБ».  

* Ставка 4,65% действует для зарплатных клиентов при сумме кредита от 300 000 рублей, сроке 2 года и при оформлении страхования «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в СНГБ на весь срок кредита, а также учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у клиента купона «Продукт дня».

+2% - для незарплатных клиентов. 

От 7,65% - при оформлении в СНГБ страхования только по риску «Несчастный случай, болезнь».

От 10,75% - при оформлении страхования не в СНГБ.

От 12,85% - при отсутствии страхования.

Информация актуальна на 10 декабря 2021 года, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия доступны на сайте банка.

Теги: #банк #кредит #снгб
Источник: Псковская Лента Новостей
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