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Общество

Тематические мероприятия проходят в Пскове в преддверии Дня Конституции

10.12.2021 18:29|ПсковКомментариев: 1

Тематические мероприятия проходят в Пскове в преддверии Дня Конституции РФ. Большинство из них организованы в онлайн-формате в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Образовательные учреждения Пскова в рамках дистанционного обучения проводят различные просветительские мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции. Это уроки гражданственности, классные часы, конкурсы рисунков, интерактивные игры, онлайн-викторины и многое другое.

Библиотека - общественный центр микрорайона «Псковкирпич» подготовила интерактивную выставку «Главный закон страны». Кроме того, организованы различные диктанты и тесты на знание Конституции РФ. Так, по 10 декабря включительно проходит Всероссийский правовой диктант. Для участия в нем необходимо зайти на официальный сайт диктанта юрдиктант.рф и выбрать раздел «Написать диктант».

12 и 13 декабря пройдет ежегодная просветительская акция «IV Всероссийский тест на знание Конституции РФ». В ней смогут принять участие все желающие старше 12 лет. Тест уже доступен на официальном сайте акции. Университет управления «ТИСБИ» также приглашает всех проверить свои знания и принять участие в правовом диктанте. Пройти его можно 12 декабря с 10:00 до 17:00 по ссылке.

День Конституции РФ – это государственный праздник, учрежденный в 1994 году. Он традиционно отмечается 12 декабря – в день принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году.

Теги: #администрация Пскова #праздник #Конституция РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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