Общество

Память комсомольцев-подпольщиков почтили в Острове

День памяти, посвященный 79-й годовщине гибели островских комсомольцев-подпольщиков, прошел в городе Острове 12 декабря.

Фото здесь и далее: газета «Островские вести»

Представители администрации Островского района, Псковского областного Собрания депутатов, совета ветеранов района и юнармейцы возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Клавдии Назаровой, пишет газета «Островские вести».

В рамках тренировочного занятия юношеского военно-патриотического спортивного клуба «Допризывник» состоялся легкоатлетический пробег, также посвященный этому трагическому событию.

В Доме детского творчества прошла тематическая программа «Их подвиг забыть невозможно», в ходе которой участникам мероприятия рассказали о деятельности подпольной комсомольской организации Острова и ее руководителе. Творческие номера, тематика которых связана с Великой Отечественной войной, показали творческие коллективы ДДТ.

К молодежи, участвовавшей в мероприятии, обратились председатель совета ветеранов Островского района Виктор Неизвестный, вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и глава Островского района Дмитрий Быстров.

В этот день также состоялась торжественная церемония вступления семи школьников в ряды «Юнармии».