Общество

В Госдуме призвали популяризировать традиционные символы «русского Нового года»

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила популяризировать традиционные символы «русского Нового года» вместо западных, а госструктурам чаще использовать их, подавая тем самым положительный пример.

«Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года», - приводит слова Марии Бутиной РИА Новости.

Она напомнила о традиционных символах Нового года в России, среди которых - Дед Мороз и Снегурочка, а не зарубежный Санта-Клаус, а также о «всеми любимых песнях». В рамках популяризации депутат предлагает чаще использовать символику в госструктурах.

«Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать», - добавила она.

Отвечая на вопрос, как можно пропагандировать «русский» Новый год, парламентарий отметила, что хорошей идеей были бы и акции в социальных сетях.

«Хэштеги в соцсетях - хорошая мысль, возможно, какие-то картинки на аватарки, чтобы можно было поставить наши традиционные символы - Дед Мороз и так далее», - заметила депутат.

Кроме того, Мария Бутина рассказала, что и сама будет готовить подобную новогоднюю акцию - для своих подписчиков депутат организует «фотосюрприз».