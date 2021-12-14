Общество

Псковичей приглашают обучаться по направлениям кибербезопасности

Псковичей приглашают на обучение в Краснодарское высшее военное училище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко объявляет набор абитуриентов. Одним из основных профилей подготовки учебного заведения является информационная безопасность. Оно с каждым днем набирает все большую популярность за счет стремительного развития информационных технологий, средств связи и телекоммуникаций.

Курсанты в ходе учебного процесса получают передовые знания в области компьютерной безопасности и работают с самыми современными средствами защиты информации.

В учреждении успешно функционирует «Киберполигон», на котором проводится тестирование программных и аппаратных комплексов на устойчивость к компьютерным атакам и вирусам.

Команда училища является постоянным участником соревнований по кибербезопасности KubanCTF, где решаются практические задачи из различных областей. Например, криптография, расследование компьютерных инцидентов, обратная разработка, поиск и эксплуатация уязвимостей.

Учащиеся находятся на полном государственном обеспечении. Им предоставляется бесплатное обучение, проживание, питание, обеспечение вещевым имуществом и другое. Курсанты проживают в новом общежитии комнатного типа. Кроме того, есть возможность расположиться в собственном (съемном) жилье.

Подробнее об образовательном учреждении можно узнать на официальном сайте. По вопросам поступления и оформления документов можно обратиться в военный комиссариат по адресу: город Псков, улица Новаторов, 3а, кабинет 507.