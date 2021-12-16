Общество

Псковская делегация участвует в съезде профсоюза работников потребительской кооперации

Делегация от псковского регионального профдвижения принимает участие в седьмом съезде Общероссийского профсоюза работников потребительской кооперации и предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов



Делегат съезда от Псковской области – председатель обкома Общероссийского профсоюза Татьяна Македонова.

В ходе съезда участники заслушали доклад председателя профсоюза Бориса Адохина, который был посвящен успехам и проблематике отрасли. Как рассказали в облсовпрофе, участники отметили отлаженный диалог с центросоюзом: во многих регионах удалось добиться налоговых льгот и преференций, большая работа была проведена в связи с действующими антикоронавирусными ограничениями. В целом работу признали удовлетворительной, наметили планы на следующий отчетный период.