Общество

Копию псковского «Кванториума» воспроизвели в компьютерной игре

Защиты проектов стартовали в псковском «Кванториуме». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского технопарка.

Свои наработки демонстрировали кванторианцы, обучающиеся школ №47 и №20, ученики Кикоинского класса, а также ребята из Пустошкинской школы, которые обучаются удаленно.

Так, воспитанники «VR/AR-квантума» создали общий сервер в «Майнкрафте», который представляет собой копию «Кванториума», его можно использовать для проведения общих мероприятий и тимбилдингов, заметили в технопарке. Еще одна команда разработала макеты для рекламной кампании «Кванториума», где кванторианцы рассказывают о навыках, приобретенных в детском технопарке. Также жюри продемонстрировали онлайн-игру, где игрокам нужно подобрать ключ для того, чтобы спасти наставника.

«В "Хайтеке" демонстрировали разработанные настолки (настольные игры - ред.) и обучающую игру по правилам дорожного движения. Еще один проект - учебное пособие для изучения анатомии в 10 классе. С его помощью можно запомнить правильное расположение внутренних органов. "Аэроквантум" демонстрировал прототипы дронов с функцией пожаротушения, еще одна наработка - дрон для полива полей», - рассказали в «Кванториуме».

Кроме того, команда «Геоквантума» пыталась решить проблему пробок на дорогах с помощью составления оптимального маршрута. Также разрабатывали концепцию восстановления детского сада «Росток» и карту с указанием мистических мест для путешествия по Псковской области.

Ребята, которые защитили свои проекты, уже получили свои сертификаты за обучение. При этом защита проектов еще продолжается.