Общество

Псковичей приглашают на предновогоднюю ярмарку вакансий Почты России

Предновогодняя ярмарка вакансий пройдет 23 и 24 декабря в УФПС Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФПС.

Специалисты по подбору кадров расскажут соискателям об особенностях работы в почтовых отделениях, а также дополнительных социальных гарантиях, которые получают сотрудники.

На ярмарке представят вакантные должности в структуре управления, а также в сети почтовых отделений города и области. Консультанты поделятся необходимой информацией о трудоустройстве и помогут подобрать работу, отвечающую запросам соискателей.

«Работа рядом с домом – одно из главных преимуществ. Почта России обеспечит удобный график работы, своевременную выплату заработной платы и наличие дополнительных социальных гарантий по коллективному договору. Почтовая работа не простая, но интересная и значимая. В нашей компании всегда есть возможность карьерного роста. Ждем активных и ответственных псковичей!» – сказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Почта России предлагает официальное трудоустройство в регионе, полный социальный пакет и стабильную заработную плату. Кроме того, в компании есть негосударственная программа пенсионного обеспечения, медицинская страховка, предусматривается оплата путевок в детские оздоровительные лагеря, частичная оплата стоимости санаторно-курортных путевок сотрудникам, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях. А также проводятся выплаты малообеспеченным семьям, имеющим одного кормильца. Всех новых сотрудников обучают для работы по выбранной должности.

В Псковской области Почта России – самый крупный работодатель для почти двух тысяч специалистов. В компании отметили, что широкая сеть объединяет порядка трехсот почтовых отделений, а каждый новый сотрудник становится частью этой большой команды.

Ярмарка вакансий будет открыта 23 и 24 декабря ежедневно с 10.00 до 12.00 в актовом зале на втором этаже здания УФПС Псковской области по адресу: город Псков, улица Советская, 7. Интересующие вопросы можно задать, позвонив по номеру телефона: +7 (911)-890-90-50.