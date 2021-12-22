Общество

Суд не удовлетворил иск об отмене QR-кодов в Псковской области

Псковский областной суд рассмотрел административное дело по исковому заявлению общественницы Елены Демченковой и присоединившихся к нему граждан о признании недействующими положений коронавирусного указа губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Иск касался признания недействующими положений указа в части запрета на посещение совершеннолетними гражданами общественных мест и мероприятий без предъявления документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19, медотвода или ПЦР-теста.

В удовлетворении указанного административного иска отказали, суд разъяснил право на обжалование данного решения в апелляционном порядке.

Напомним, Елена Демченкова выступала против массового введения QR-кодов. Помимо пикетирования, она разместила в социальной сети «ВКонтакте» петицию об отмене QR-кодов в Псковской области. После общественницу заподозрили в организации и проведении несанкционированного митинга.