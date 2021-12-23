Общество

О поступке жен декабристов подискутировали псковские библиотекари и курсанты

Женсовет Псковского филиала академии ФСИН России совместно с сотрудниками Псковской областной универсальной библиотеки и курсантами Санкт-Петербургского университета ФСИН России в онлайн-режиме провели мероприятие, посвященное женам декабристов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Конечно, мы надеялись, что тема, которую мы подняли, будет многим интересна, но мы даже не могли предположить, что в нашу литературную гостиную постучится так много гостей. 70 участников собрало мероприятие, и все они дискутировали о поступке жен декабристов», - сказала начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова, которая возглавляет женсовет.

Она отметила, что мнения собравшихся разделились: одни утверждали, что жены декабристов – национальные героини, мученицы, бросившие все ради любви к своим мужьями, а другие участники мероприятия заявляли, что нельзя бросать детей и родных ради идеалов декабризма. «Словом, мероприятие получилось интересным и познавательным», – добавила Ольга Михайлова.

Стороны сошлись во мнении, что поступок жен декабристов останется в истории России, и их имена – Прасковья Анненкова (Полина Гебль), Мария Волконская, Александра Давыдова, Александра Ентальцева, Камилла Ивашева, Александра Муравьева, Елизавета Нарышкина, Анна Розен, Екатерина Трубецкая – будут помнить потомки, резюмировали в пресс-службе вуза.